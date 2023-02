Bart de Wever “reconnaissant” après le Conseil national de sécurité : “Mais c’est en traînant des pieds et après qu’une enfant est morte”

Au terme du CNS, le gouvernement fédéral a proposé une approche globale pour lutter contre la criminalité liée à la drogue dans notre pays. Le port d’Anvers étant une plaque tournante du commerce international de la cocaïne, ce plan se concentre en grande partie sur Anvers. Il prévoit notamment un renforcement de la police maritime et un meilleur contrôle du personnel et des conteneurs à haut risque. Un commissaire national à la drogue serait également chargé de la coordination des opérations tandis que le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) augmenterait la pression sur les Émirats arabes unis, la Turquie et le Maroc pour extrader les criminels liés au milieu de la drogue.