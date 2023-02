La nouvelle solution de De Croo pour sauver le port d'Anvers des violences liées à la drogue: "Tout cela a un prix"

"Tout cela a un prix. Et j'aimerais, au cours des prochaines semaines, discuter de la manière dont nous pouvons assumer cette responsabilité commune", a-t-il affirmé à Anvers à l'occasion d'une rencontre entre plusieurs ministres belges et néerlandais ainsi que des armateurs des deux pays pour définir une approche commune de la lutte contre l'afflux de drogues via les ports d'Anvers et de Rotterdam.

M. De Croo a souligné combien cette activité économique portuaire était "vitale pour l'emploi et la croissance", tout en s'accompagnant de dommages collatéraux considérables et de risques en termes de réputation.

"Le financement conjoint de tels efforts n'est pas nouveau. Et cela ne doit pas être tabou", a lancé le Premier ministre .

"Demander aux entreprises privées d'assumer une partie du coût de la protection des infrastructures qu'elles utilisent n'est pas une idée nouvelle. C'est assez commun", a-t-il ajouté. Il a cité les exemples de Brussels Airport Company, qui cofinance la sécurité à l'aéroport de Zaventem, d'Engie qui paie la protection de ses centrales nucléaires et les banques qui financent la protection des transports de fonds.

M. De Croo a encore souligné les "coûts élevés" causés par les drogues amenées "dans nos ports, nos villes et nos sociétés".

"La seule façon de faire face à cette menace est de travailler ensemble, de lancer des initiatives communes et de partager la responsabilité, en collaboration avec les autorités locales et portuaires, les armateurs, les entreprises de transport de conteneurs, les exploitants de terminaux. Ensemble", a encore dit le chef du gouvernement.

M. De Croo (Open Vld) était accompagné par ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V) et Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Les Pays-Bas étaient représentés par la ministre de la Justice, Dilan Ye?ilgöz-Zegerius, son collègue de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau, Mark Habers, la secrétaire d'État aux Allocations et aux Douanes, Aukje de Vries, et par le bourgmestre de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.