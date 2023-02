Les discussions vont se poursuivre sur la réforme des pensions et l'asile

Le gouvernement doit corriger certains points de l'accord qu'il a conclu en juillet sur ce dossier pour répondre à certains objectifs en matière de soutenabilité financière, mais également d'égalité entre homme et femme. La ministre PS a remis une proposition à ses collègues qui reprend différents aspects: bonus pension, accès à la retraite anticipée, plus grande contribution du deuxième pilier, péréquation de la pension des fonctionnaires, etc.