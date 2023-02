Nicole de Moor se défend à propos des lieux d’accueil qui restent inutilisés : “Je n’accepte pas cette critique”

”Je n’accepte pas les critiques selon lesquelles des lieux d’accueil restent inutilisés”, a réagi Nicole de Moor dans un communiqué. “Certains jours, il y a plus de 90 personnes vulnérables auxquelles nous donnons la priorité pour l’accueil. Nous n’y parvenons qu’en leur réservant suffisamment de places”, a-t-elle précisé.

La secrétaire d’État reconnaît toutefois des problèmes opérationnels. La capacité des centres d’accueil d’urgence de Jabbeke et de Glons est ainsi actuellement limitée à respectivement 75 et 213 places. “Ces centres ne sont pas encore à leur capacité maximum” en raison de “difficultés diverses”, dont des problèmes de cantine et de chauffage, a détaillé Nicole de Moor.

La situation est différente à Berlaar, où 750 places sont normalement disponibles. Mais la capacité y a été limitée à 633 personnes après une récente bagarre. Le calme doit y revenir avant que davantage de personnes puissent être à nouveau hébergées, a-t-elle encore indiqué.

”Fedasil, en collaboration avec le Centre de crise, la Protection civile et la Défense, recherchent des solutions à ces problèmes. Ils ont surmonté un nombre incroyable d’obstacles de ce type au cours de l’année écoulée pour créer des places d’accueil supplémentaires. Je n’accepte pas cette critique”, a enfin insisté la secrétaire d’État.