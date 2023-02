Météo: le week-end commence sous la grisaille

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec de faibles pluies ou bruines. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec sur l'ouest du pays avec éventuellement quelques éclaircies. Les minima descendront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera modéré à assez fort.

Dimanche, la nébulosité sera d'abord abondante partout avec, surtout sur le centre et l'est du pays, de faibles pluies ou bruine. Dans l'ouest, le temps sera généralement sec et des éclaircies feront leur apparition. En soirée, le temps deviendra également sec ailleurs avec progressivement des éclaircies. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré à assez fort, puis modéré. Les rafales pourront atteindre les 55 km/h en matinée.

En début de semaine prochaine, il fera sec avec souvent une nébulosité abondante. Il y aura toujours de la douceur, avec des maxima de 7 à 12 degrés.