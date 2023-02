"Nos policiers sont de plus en plus confrontés à des cas de santé mentale. Nous ne sommes ni médecins, ni infirmiers !"

Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles capitale/Ixelles, veut la création de “patrouilles sociales”, composées de profils plus sociaux, plus médicaux et sur lesquelles pourrait compter la police lorsqu’elle est confrontée à un cas nécessitant une prise en charge médicale ou psychologique.