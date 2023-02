Un an de guerre en Ukraine vu par Ludivine Dedonder : “Si les Ukrainiens ne parviennent pas à se défendre, il y a un réel danger pour nos démocraties”

Depuis le 24 février 2022, et le début de l’invasion russe en Ukraine, la guerre ne faiblit pas en intensité. Face à la nouvelle mobilisation russe, il est plus que jamais nécessaire de soutenir l’armée ukrainienne dans sa contre-offensive, estime la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Dans le même temps, les “risques d’escalade” en Ukraine augmentent et le monde se dirige “les yeux grands ouverts” vers “une guerre plus large”, s’est récemment alarmé le secrétaire général de l’ONU devant l’Assemblée générale.