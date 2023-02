Fermeture des centrales nucléaires : “La sécurité d’approvisionnement est une priorité, mais la sécurité tout court aussi”

Tout ne sera pas acceptable pour Écolo dans ce dossier. “La sécurité d’approvisionnement reste une priorité, mais aussi la sécurité tout court. On n’abaissera pas nos exigences par rapport à cela”, martèle le chef de groupe, faisant écho aux déclarations de Georges Gilkinet.

”Il faudra des sources d’approvisionnement supplémentaires pour l’hiver 2025-2026 et 2026-2027. D’autres options que la prolongation d’autres réacteurs sont possibles, par exemple que les deux centrales que nous allons prolonger de 10 ans puissent produire davantage pendant les deux hivers plus difficiles”, explique encore le député écologiste.

D’autres dossiers ont été abordés durant l’interview, dont la suppression du tarif social élargi dès le 1er juillet. “Ce système se basait sur un statut, octroyé ou pas. D’un côté, il pouvait y avoir une aide, de l’autre pas, en fonction de la situation des personnes. Ce que nous souhaitons c’est réformer ce système. Il faut des aides en fonction des revenus et pas selon le statut. Personne ne sera laissé de côté”, assure-t-il.

Comme lors de son passage sur le plateau en décembre dernier, Gilles Vanden Burre a rappelé que “la réforme fiscale est un dossier prioritaire et qu’il faut baisser la fiscalité sur le travail, pour les bas et moyens salaires”. Celui rappelle aussi les quelques mesures plus “vertes” souhaitées comme la TVA à 0 % sur fruits et légumes, sur les transports publics, “avec un glissement de la fiscalité vers les épaules les plus larges pour financer cette réforme”.

L’évacuation du squat de la rue des Palais, à Bruxelles, a fait les gros titres ces derniers jours, avec un certain chaos qui a régné, alors qu’une personne a été retrouvée morte sur place.

Gilles Vanden Burre explique que la famille écologiste se sent un peu seule dans ce dossier de l’asile et la migration. “Des hommes et des femmes qui dorment dehors, humainement, ce n’est pas acceptable. Pourtant, les places sont là, elles se construisent. Il faut davantage de volontarisme politique, donc nous tapons du poing sur la table. Mais effectivement, la famille écologiste, sur ce dossier-là, est trop souvent seule.”