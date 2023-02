Le “John Wayne flamand” en pole position pour succéder à Jan Jambon en 2024

Tous les projecteurs étaient dirigés vers Zuhal Demir. Mais Matthias Diependaele, ministre flamand des Finances et du Budget, aurait aujourd’hui les faveurs du boss de la N-VA, Bart De Wever. Un duel entre les deux prétendants se profile.

On pourrait dire en plaisantant qu’il est le “John Wayne flamand”, le doigt sur la détente, prêt à appuyer. En bon nationaliste, le ministre flamand des Finances et du Budget aime l’ordre, la rigueur et la discipline. Matthias Diependaele a fait jaser la Flandre il y a quelques jours, en réclamant que les agents du fisc (l’administration fiscale flamande, Vlabel) puissent se servir de pistolets à air comprimé pendant leurs contrôles....