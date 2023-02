Lorena vit "dans un autre monde" depuis la mort de ses parents et de son parrain, fauchés par le chauffard de Strépy: “J’avance en mode survie"

Michelina, Mario et Salvatore font partie des six personnes tuées lors du ramassage des Gilles le 20 mars 2022, lorsqu’un chauffard a foncé dans le cortège à plus de 170 km/h.