Décès de Sébastien Courtoy: le procès des attentats de Bruxelles pourra se poursuivre lundi

Me Courtoy avait déjà défendu Smail Farisi, qui avait sous-loué son appartement au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le dossier "Paris bis", le volet belge de l'enquête sur les attentats de Paris. Son client avait alors été acquitté et Me Courtoy était déterminé à ce que cela se reproduise lors du procès d'assises des attentats de l'aéroport de Bruxelles et de la station de métro Maelbeek. Jeudi, dernier jour avant les vacances de printemps, il avait continué à cuisiner les enquêteurs avec ardeur pendant des heures. Il s'est notamment demandé comment son client avait pu savoir que les frères El Bakraoui étaient radicalisés, si les enquêteurs et les juges ne l'avaient pas déjà compris avant les attentats de Paris.

L'annonce du décès de Courtoy, l'un des avocats les plus connus du barreau de Bruxelles, spécialisé dans les affaires de terrorisme, a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique bruxelloise lundi soir. L'homme de 40 ans a été retrouvé mort à son domicile dans la ville de Lasne, dans le Brabant wallon, lundi. Il aurait été victime d'une crise cardiaque, mais les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, a déclaré l'avocat Henri Laquay, qui entretenait une relation étroite avec M. Courtoy. L'avocat n'a pas caché qu'il avait des problèmes cardiaques.

"C'était le Bergerac du barreau", a déclaré à Belga Me Henri Laquay, qui est profondément affecté par la mort de son confrère. "C'était un homme qui osait prendre des coups et en donnait aussi beaucoup, mais toujours exclusivement dans l'intérêt de son client. C'était un plaideur exceptionnel et flamboyant, qui vous entraînait dans sa plaidoirie et parvenait à vous convaincre. Les preuves sont là aussi, il a obtenu d'excellents résultats."