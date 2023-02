"Le 19 décembre 2021 vers 16h40, un individu a aspergé le visage d'un journaliste de la RTBF avec un "pepper spray" lors de la manifestation "Marche pour la Liberté", qui se tenait dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles", a communiqué la police, à la demande du juge d'instruction en charge de l'enquête.

"L'individu est âgé d'une vingtaine d'années. Il est de corpulence mince, a les sourcils épais et les lèvres charnues. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir avec des bandes blanches sur les côtés, une veste à capuche gris-bleu à motifs "camouflage" et un foulard noir et blanc. Il était en possession d'un sac noir en bandoulière", a-t-elle détaillé.

La police recherche un jeune homme qui a agressé un journaliste de la RTBF lors de la marche pour la liberté du 19 décembre 2021. ©DR

Toute personne reconnaissant cet individu ou possédant des informations à son sujet est invitée à prendre contact avec les enquêteurs au numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.