Quand on est réfugié, trouver un logement en Belgique reste très compliqué. En témoigne les difficultés des Ukrainiens qui ont fui la guerre pour venir chez nous.

Le plus gros obstacle des réfugiés ukrainiens: “Trouver un logement en Belgique, c’est quasiment impossible”

Pour de nombreux réfugiés ukrainiens, trouver un logement constitue le premier frein à une installation en Belgique. "J'ai deux cousines qui sont arrivées d'Ukraine au début de la guerre et sont reparties après quatre mois parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver appartement", explique Dimitri Palagniouk, Ukrainien résidant en Belgique depuis 23 ans. "Quand on est réfugié et au CPAS, trouver un appartement à louer est quasiment impossible....