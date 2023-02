La Belgique figure dans le top 5 de plus grands fans d’animaux d’Europe

Les Belges adulent toujours plus leurs animaux, des experts mettent en garde: “Pour certains propriétaires, c’est du fétichisme”

Les Belges sont toujours plus fous de leurs animaux de compagnie. Avec 2 millions de chats et 1,4 million de chats, le plat pays figure dans le top 5 des pays européens où les animaux sont les plus adulés. Bien entendu, cette passion a un coût. Selon...