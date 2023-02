Scandale en Flandre : une employée virée après son premier jour de travail à cause de… ses dents

La jeune femme explique alors être rapidement sélectionnée pour le poste qu’elle démarrera le 1er octobre. Un jour dont elle se souviendra toute sa vie, raconte-t-elle au Nieuwsblad.

”L’une des cadres m’a offert une tasse de café, que j’ai acceptée. J’ai enlevé mon masque et elle a vu mes dents cassées”, raconte-t-elle avant “d’expliquer que c’était le résultat d’une maladie héréditaire et qu’une opération prévue avait été reportée. La responsable du dossier n’a rien dit à ce sujet. Mais lorsque je suis revenu après ma pause déjeuner, on m’a appelé à l’écart et on m’a dit que je ferais mieux de trouver un emploi dans les coulisses. J’ai dû signer un document disant que j’acceptais d’être licencié. Cela a donné un sacré coup à ma confiance en moi, je voulais partir de là le plus vite possible.”

Alors qu’elle devait subir une opération lui permettant d’améliorer l’état de ses dents, l’employée explique qu’à cause d’une grossesse et de la pandémie de coronavirus, l’opération a dû être reportée. Après cela, elle porterait un dentier, indique-t-elle à nos confrères du Nieuwsblad.

Pour combattre ce licenciement injustifié, la dame a contacté Unia, le centre pour l’égalité des chances. Ils ont contacté l’entreprise et aux cadres impliqués mais ces derniers ont refusé à deux reprises. Grâce au dossier composé de messages WhatsApp et d’e-mails, la licenciée et Unia ont pu se rendre au tribunal du travail d’Alost.

Les anciens employeurs se sont défendus en arguant que la femme avait dissimulé des informations importantes lors de sa candidature. Ils estiment qu’elle aurait dû évoquer spontanément son problème dentaire. “Je n’ai pas pensé à cela à l’époque. On m’a toujours appris que les capacités primaient sur l’apparence et j’ai essayé de les mettre en valeur. Je savais aussi que mon problème serait résolu plus tard. Entre-temps, cela s’est produit car j’ai maintenant un dentier”, s’est défendue la femme.

Nouveau job

Les avocats de l’autre partie ont également affirmé que la femme avait agi de manière colérique et verbalement agressive et qu’elle n’avait pas accepté la pause déjeuner proposée. Mais la principale intéressée nie ces affirmations. “Ces mensonges me pèsent. Jusqu’à aujourd’hui, j’en souffre. Heureusement, j’ai un nouvel emploi entre-temps, auprès de la commune”.

Selon le tribunal, l’office d’assurance ne pouvait en aucun cas objectiver le licenciement. Les employeurs ne peuvent pas rejeter à la légère des (futurs) employés sur la base de l’apparence, d’un handicap ou d’une condition héréditaire. Les juges ont donc accordé des dommages et intérêts à l’employée licenciée dans leur jugement du 8 février. Les deux chefs d’entreprise doivent lui verser six mois de salaire brut, en réparation du préjudice matériel et moral subi.