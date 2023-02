En Belgique, le mois de février a été anormalement sec

"Février 2023 sera certainement dans le top 5 des mois de février les plus secs", affirme David Dehenauw. Si l'IRM prévoit quelques averses localisées au cours des prochains jours, "les précipitations ne dépasseront pas 10 à 12 mm à la fin du mois", anticipe-t-il.

En France, des restrictions d'eau pourraient déjà être décrétées dès le mois de mars, de façon inédite si tôt dans l'année, après un record de 32 jours sans pluie et un hiver très sec qui ont mis en péril le rechargement des nappes phréatiques, déjà épuisées par la sécheresse historique de 2022.

"Chez nous, les niveaux des nappes phréatiques sont bas pour la saison, mais la situation n'est pas comparable à la France", explique la porte-parole du Centre de crise de Wallonie, Stéphanie Ernoux. "Nous avons connu des précipitations importantes au mois de janvier, avant un épisode de neige qui a été profitable aux nappes phréatiques et aux barrages", précise-t-elle.

Avec 211 mm de précipitations lors des mois de décembre, janvier et février (contre une normale de 229 mm), l'hiver n'a pas été particulièrement sec, assure David Dehenauw.

Outre la France, le nord de l'Italie connaît également un important déficit de pluie et de neige, en raison de températures trop douces pour la saison. Les eaux du Pô, le plus grand fleuve italien, sont au plus bas, à l'instar du lac de Garde, mais aussi des lacs Majeur et de Côme. En Suisse voisine, le canton du Tessin (sud) a lui aussi essuyé des précipitations inférieures de moitié aux valeurs moyennes de ces dernières années.

En Wallonie, la Cellule sécheresse du Centre régional de crise se réunira le 10 mars pour faire un bilan de l'hiver et une première évaluation des risques de sécheresse cet été.