La pandémie de Covid est-elle terminée? Les avis d'Yves Van Laethem et Yves Coppieters divergent

Enfin, le Rt (taux de reproduction du virus), basé sur le nombre de cas diagnostiqués pour cette même période, a légèrement augmenté (1,165). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Malgré ces chiffres, Yves Van Laethem s'est voulu rassurant dans les colonnes du Vif, ce jeudi. Pour l'infectiologue, la pandémie de Covid-19 est terminée. "Sauf apparition d’un variant plus agressif. Mais rien ne le laisse présager. Il est peu probable qu’on reconnaisse la même situation de crise", a-t-il ainsi expliqué à nos confrères.

Le porte-parole interfédéral s'appuie sur un hiver relativement calme au niveau du Covid pour tenir de tels propos: "Même si la pandémie n’est pas finie officiellement, elle l’est officieusement. La population se comporte d’ailleurs comme si la pandémie était derrière nous. Et on ne lui déconseille pas ce comportement, puisque les mesures contraignantes comme le port du masque ou l’isolement ne sont plus d’actualité, sauf pour les personnes à risque. Même si la fin n’est pas officielle, on a repris une vie normale."

L'expert souligne toutefois que le virus n'a pas disparu pour autant et reste responsable d'hospitalisations. "On se dirige vers une situation endémique, rythmée par quelques pics saisonniers", conclut Yves Van Laethem.

Cet avis empreint d'optimisme, Yves Coppieters ne le partage pas totalement. Dans le Vif, l'épidémiologiste de l'ULB prévient que la pandémie de Covid-19 est toujours une réalité. "L’épidémie est toujours forte en Chine. Si le relâchement des mesures n’a pas entraîné la catastrophe redoutée, on manque tout de même d’informations. Et à certains endroits du monde, d’autres pics épidémiques ressurgissent également", précise l'expert.

Pour Yves Coppieters, on ne se trouve pas encore dans une situation endémique. "Si l’on regarde la courbe des hospitalisations - la plus pertinente -, on voit très bien les rebonds. Qui ne sont pas graves, mais qui montrent qu’il y a encore un potentiel épidémique en continu", explique-t-il. Mais quand assistera-t-on alors à un retour à la normal? Pour l'expert, la clé dépend de certaines conditions: "Soit avec des vaccins, soit avec des traitements, soit en étant capable d’isoler les malades en continu pour casser les chaînes de transmission."