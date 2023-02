Suspect armé à Miss Belgique : L'avocat du suspect demande la libération de son client

L'avocat du quadragénaire a déposé des rapports d'expertises psychiatrique et psychologique effectués en prison, afin de démontrer que son client présente d'importants troubles mentaux.

À lire aussi

Me Van Steenbrugge précise qu'un psychiatre judiciaire est arrivé à la même conclusion et a jugé le quadragénaire irresponsable de ses actes. Dans ces circonstances, l'homme de loi a demandé à la chambre du conseil de Bruges, qui doit décider de prolonger ou non la détention de Peter C., de libérer son client.

Lundi, le juge de paix a décidé d'imposer au suspect un internement dans une institution psychiatrique. Cette mesure de protection est actuellement suspendue et ne pourra entrer en vigueur qu'une fois la libération du Limbourgeois actée.

La chambre du conseil brugeoise rendra sa décision dans l'après-midi.