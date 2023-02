Charles Kaisin, bien plus qu’un architecte: “Je ne vis pas dans un monde perché!”

L’architecte et designer n’a jamais eu peur d’ériger le rêve, la fantaisie et les petites choses en grands projets. Success story.

Charles Kaisin voyage beaucoup, vit quelques mois par an à Londres. Mais sa maison, son refuge, se situe à Bruxelles, non loin du petit Château et du canal. Une vaste maison de maître qui abrite aussi ses bureaux et son atelier. Au centre, un patio qui rappelle la nature qu’il aime temps, lui qui a grandi dans un minuscule village nommé Devant-les-Bois, non loin de Mettet. Attenante à ce puits de lumière, la salle à manger abrite une table mesurant plus de 10 mètres de long que le designer...