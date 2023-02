Les maxima varieront entre 1°C en Ardenne et 7°C en plaine. Le vent de nord soufflera modérément dans les terres. Au littoral, il sera assez fort avec des rafales de 50 à 55 km/h. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra généralement peu nuageux.

Au littoral et en Ardenne, des champs nuageux plus nombreux pourront se développer. Les gelées seront presque généralisées avec des valeurs comprises entre ­6°C en Hautes­ Fagnes, ­1°C sur le centre et 2°C au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord­-est. Dimanche matin, les gelées seront répandues, à l'exception de la région littorale. Le soleil sera très présent bien que quelques champs de nuages seront possibles dans l'après­-midi.

Les maxima resteront négatifs en Ardenne alors qu'ils ne dépasseront pas 5°C en plaine. Le vent de nord­-est sera modéré à assez fort dans la région côtière et sur les hauteurs ardennaises, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 55 km/h.

Lundi, le temps sera ensoleillé et sec, mais assez froid avec des gelées généralisées en matinée. L'après­-midi, quelques nuages inoffensifs se formeront depuis le nord et les maxima remonteront entre ­-1 et 1°C en Ardenne et 4 à 6°C en Basse Belgique. Mardi, des périodes ensoleillées alterneront avec quelques champs nuageux. Après un gel pratiquement généralisé le matin, les températures grimperont. Mercredi, le temps restera très ensoleillé. (Belga)