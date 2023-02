”Des professions sont en danger alors que le prix du gaz baisse” : Ecolo veut diminuer l’acompte des factures énergétiques des indépendants

Gaz, électricité, pellets,... : les aides au paiement de votre facture d'énergie tardent à arriver, voici quand vous les recevrez en 2023

Prime pellets de 250 €, prime chauffage de 100 €, paquet énergie de 135 € sur le gaz et 61 € sur l’électricité : on fait le point sur toutes les aides à la facture d’énergie, et sur le moment de leur versement en 2023