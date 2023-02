Énergie: "Ce sera bien plus coûteux de se chauffer à l’électricité qu’au gaz si on applique la réforme telle qu’elle est prévue aujourd’hui"

Se trouvaient également autour de la table, en tant que chroniqueurs, Alain Kupchik (artiste), Julie Foulon (fondatrice de “GIRLEEK”) et Alexis Carantonis (rédacteur en chef de dhnet.be).

Premier sujet abordé par l’équipe ce lundi, celui des chaudières à mazout. Va-t-on vers la fin de celles-ci, dès 2024 ? La mesure est en tout cas sur la table du gouvernement wallon. Pour Olivier Neirynck, il y a surtout “une hypocrisie monumentale” dans le plan Air-Climat wallon, car le mazout de chauffage – qui chauffe 58 % des ménages en Wallonie – serait interdit, et non le gaz. “Alors que ce sont tous deux des combustibles fossiles”, a-t-il souligné. Plus tard, il a ajouté que l’énergie de demain “sera encore payable”, à plusieurs conditions.

Sur le plateau a ensuite été débattu le sujet de la TVA sur le gaz et l’électricité, qui pourrait remonter à 21 % au mois d’avril, s’il n’y a pas d’accord au Parlement fédéral rapidement. “C’est une situation hypothétique”, a tenu à rappeler Julie Frère, de Test-Achats, soulignant la complexité de l’accord qui doit être acté. “Si on applique la réforme (des accises, ndlr) telle qu’elle est prévue aujourd’hui, ça va être beaucoup plus coûteux pour le consommateur de se chauffer à l’électricité qu’au gaz. Or c’est l’inverse de ce qu’on essaie de faire, aller vers l’électrisation de la société”, a ajouté Julie Frère, relançant le débat vers les factures des consommateurs.

À lire aussi

La cancel culture est finalement arrivée sur le tapis, avec la réécriture, dernièrement, des livres de James Bond. Selon l’essayiste Nadia Geerts, ce n’est pas changeant les mots qu’on change une réalité. Elle a même avancé le mot “négationnisme”, comme on peut le voir au cours du débat.