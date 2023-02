Karine Lalieux veut travailler davantage sur les questions liées au handicap

La ministre a expliqué différents points qu'elle comptait mettre en avant en Belgique et en vue de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024. Elle a notamment insisté sur une meilleure collaboration entre les autorités et les acteurs de terrain engagés dans le champ du handicap et une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap par des médecins spécialisés. D'après la ministre, ces personnes sont prises en charge par des médecins généralistes qui n'ont pas toujours les compétences pour les accompagner.