Ce lundi matin, deux syndicats, la CSC et la FGTB, ont demandé la destitution de Luca Visentieni à la tête de la confédération syndicale internationale, comme l'annoncent nos confrères de la RTBF.

"La CSC a été parmi les organisations les plus claires au niveau de son expression envers ce qui s’est passé. Nous avons dit tout de suite que Monsieur Visentini ne pouvait pas rester au volant de l’organisation et qu’il fallait prendre une décision sur base d’éléments fondés le plus vite possible", s'exprimait Luc Leemans de la CSC, alors que Thierry Bodson de la FGTB abondait en ce sens également.