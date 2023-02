La CGSP appelle à une grève générale dans l'ensemble de la fonction publique le 10 mars

Il est toutefois déjà acquis que l'ensemble des cheminots participeront par exemple à l'action de grève sur le rail du 10 mars.

La grève dans la fonction publique débutera le 9 mars à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard. L'action se fera sentir dans les transports publics et les prisons notamment. Elle clôturera une semaine d'actions et de sensibilisation décrétée par le front commun syndical de la fonction publique contre les projets du gouvernement par rapport aux pensions.

Un nouvel accord en la matière est en effet en cours d'élaboration au sein du gouvernement. Il comprend une proposition de réforme de la péréquation, le système par lequel les pensions de la fonction publique augmentent en même temps que les salaires des fonctionnaires.

Le mouvement du 10 mars a pour but de rappeler aux diverses autorités du pays l'importance des services publics dans la vie du citoyen, souligne la CGSP. "A l'aube du contrôle budgétaire, les travailleurs, que l'on disait essentiels lors de la crise du Covid craignent qu'une nouvelle fois la fonction publique ne soit considérée que comme une variable d'ajustement budgétaire."

"Depuis de nombreuses années, le désinvestissement est la règle tant en moyens de fonctionnement qu'en revalorisation salariale. La dernière révision générale des barèmes au sein de la fonction publique datant du début des années 1990", dénonce encore le syndicat socialiste.

La CGSP fédérale se réserve le droit d'organiser d'autres actions si les pouvoirs politiques restent sourds à ces revendications, conclut-elle.