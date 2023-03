Après le suicide d'un journaliste, l'analyse de la situation à la RTBF passera probablement par un audit : "L'entreprise se doit d'être exemplaire"

Le décès de ce journaliste, qui a sauté du 10e étage -celui de la direction- du siège de la RTBF au boulevard Reyers, à Schaerbeek, a créé une onde de choc, particulièrement au sein du média de service public, a reconnu la ministre, interrogée par les députés Alice Bernard (PTB) et Olivier Maroy (MR). "Ceci doit nous interpeller et nous mobiliser", a-t-elle souligné lors de la séance plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au lendemain des faits, la direction avait promis la tenue prochaine d'une réunion avec les représentants de la Société des journalistes (SDJ) de la RTBF. Elle avait assuré que des dispositifs d'accompagnement du personnel avaient été mis en place et des groupes de parole prévus sur tous les sites.

À l'unanimité, la SDJ avait, elle, réclamé d'urgence une réflexion de fond sur les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l'œuvre au sein de l'entreprise. Elle avait demandé une rencontre dans les plus brefs délais avec l'administrateur général Jean-Paul Philippot et les membres de la hiérarchie de l'information.

Une nouvelle assemblée générale de la SDJ doit être convoquée en ce début du mois de mars pour évoquer des pistes de solutions.

La RTBF "se doit d'être exemplaire" en matière de gestion du personnel, de bien-être au travail et d'accompagnement des personnes présentant un mal-être, comme cela est expressément prévu dans le contrat de gestion de l'entreprise, a rappelé la ministre Linard.

À ses yeux, la RTBF doit maintenant "agir concrètement", prendre la mesure du malaise présent actuellement en son sein et voir comment amener des mesures "précises, rapides et concrètes" afin d'y répondre. Elle doit également faire l'analyse des mécanismes existants et de ce qui n'a pas permis de détecter les éventuels signaux d'alerte.