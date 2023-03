Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement, a ouvert le bal en abordant la problématique du GSM à l’école. Selon lui, on ne peut pas être pour ou contre son utilisation à l’école puisque “ça dépend de ce qu’on en fait”. Il dénonce néanmoins certaines utilisations du GSM : “Cela peut parfois être une arme qui permet de harceler, ou alors un outil contre le harcèlement”.

Concernant la hausse des loyers, Eric Mathay, Président bruxellois du SNPC (Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires), affirme que la hausse des loyers de 4 % est très fiable et “bien loin des chiffres de l’inflation”, selon lui. “De plus, dit-il, il faut tenir compte de la hausse du précompte immobilier. Et des coûts des travaux que les propriétaires doivent faire avec le temps”.

Par la suite, le ton monte entre Eric Mathey et José Garcia, président du syndicat des locataires, qui estime que “l’augmentation des loyers hors indexation est inacceptable”.

José Garcia estime qu’il faut “cesser de parler de bons locataires et de mauvais propriétaires. Pour moi, tout le monde est mauvais et il faut des bonnes lois et avec elle, tout le monde deviendra bon. Tout le monde est méchant mais une bonne loi mettra tout le monde d’accord.”

Eric Mathay explique alors l’importance de visionner l’émission “Investigation” de la RTBF sur le certificat PEB au score “extrêmement contesté et très volatile”. José Garcia désire alors répondre pour signaler que, dans cette émission, il y a un problème : “La différence entre la RTBF et LN24, c’est qu’on n’écoute pas la voix des locataires à la RTBF.”

Pour conclure sur la problématique de Tiktok et l’espionnage, Samuel Cogolati, député fédéral (ECOLO), déplore un retard en Belgique en termes de cybersécurité.

