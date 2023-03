Comme beaucoup, le réseau social se doit de suivre la cadence avec les nouveaux smartphones et les mises à jour qui vont avec. Ce progrès implique que certains appareils finissent par devenir obsolètes et cessent d’être mis à jour. Mais, sans cette mise à jour, impossible pour l’app de survivre sur votre téléphone.

C’est pourquoi WhatsApp a annoncé que, à partir de ce mercredi, l’app ne sera plus disponible pour tous les appareils fonctionnant avec des versions antérieures à Android 4.1 et iOS 12.

"Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents", explique l’app dans la section Foire Aux Questions de son site.

"Nous recensons chaque année, à l’instar d’autres entreprises spécialisées dans les technologies, les appareils et les logiciels les plus anciens, et ceux qui comptent le moins d’utilisateurs à leur actif", continue WhatsApp pour justifier ce tri continu.

Il faudra donc se priver de l’application ou racheter un nouvel appareil avec des versions plus récentes d’Android et d’iOS si vous êtes concernés.