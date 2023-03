Covid-19 : le virus est toujours là, mais tout le monde s’en fiche

À lire aussi

Si certains osent aujourd’hui la comparaison avec la grippe, il faut rappeler qu’elle est strictement saisonnière sous nos latitudes, tandis que le Covid survient, lui, tout au long de l’année.

De plus, il est associé à des syndromes post-infectieux fréquents et souvent invalidants, appelés Covid longs, alors que si cela survient aussi avec la grippe, ce n’est ni avec la même fréquence, ni avec la même sévérité. Enfin, le pouvoir mutagène du coronavirus est beaucoup plus important que celui de la grippe. “Je crois que le virus ne fait plus peur, je dirais même qu’il agace aujourd’hui, reconnaît Steven Van Gucht. Les gens ont été fatigués de devoir subir certaines règles parfois contraignantes, comme avec la surexposition médiatique, ils ont envie de passer à autre chose et on peut comprendre, d’autant plus que le Covid fait aujourd’hui moins de dégâts. En revanche, il faudrait garder certains réflexes en cas de vagues infectieuses, que ce soit ce virus ou un autre d’ailleurs, comme le port du masque en lieu clos et mal ventilé, le fait de s’isoler quand on est malade ou encore le lavage de mains.”