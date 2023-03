Des étudiants de l'UCLouvain font un sit-in pour s’opposer à la venue de TotalEnergies à Louvain-la-Neuve

Une dizaine d’étudiantes et étudiants se sont réunis ce jeudi vers 14h au parking Sainte-Barbe afin de s’opposer à la venue de TotalEnergies à Louvain-la-Neuve, lors d'un forum de recrutement organisé par le Contact Cercle Industriel Industries (CCII). Depuis des années, cette ASBL met en relation les entreprises et les étudiants ingénieurs civils, ingénieurs architectes, bio-ingénieurs, ingénieurs de gestion et sciences informatiques. En tout, plus d'une centaine d'entreprises avaient fait le déplacement toute cette semaine.