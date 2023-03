Le retour du printemps n’est pas pour tout de suite : des averses hivernales sont attendues en Belgique la semaine prochaine

Dès samedi, on peut s'attendre à voir de la neige dans les Ardennes et cela devrait s'étendre à tout le territoire dans les jours suivants. ”Des averses hivernales sont attendues pour la semaine prochaine”, a expliqué le météorologue David Dehenauw à nos confrères du Laatste Nieuws, “Si cela tombe durant la nuit, la neige pourrait tenir, mais en journée, cela ne sera pas le cas.” Le météorologue affirme néanmoins que la neige ne devrait pas tomber en grande quantité : “Nous ne verrons pas plusieurs centimètres de neige.” En revanche, David Dehenauw met en garde contre le gel et les routes glissantes en matinée.

Les premières températures “printanières” sont attendues à partir du week-end du 11 mars : “À partir de là, on devrait avoir des températures autour de 10 degrés la journée et les températures resteront au-dessus de zéro pendant la nuit”, a encore déclaré David Dehenauw.