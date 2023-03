Olivier Vandecasteele : la Cour constitutionnelle va se prononcer dès ce vendredi sur le traité d’échange

À lire aussi

”Il faut tout faire pour le sortir de là et aujourd’hui le traité de transfèrement est la seule voie possible exprimée par le gouvernement. C’est le seul espoir qu’on a, parce que c’est la seule piste qui existe et qui est validée par le gouvernement aujourd’hui.”, exprimait la famille de l’humanitaire.

Le gouvernement iranien entend échanger Olivier Vandecasteele contre un de ses ressortissants, Assadollah Assadi, qui avait organisé un attentat (déjoué) contre un meeting du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI).