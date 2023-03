Pour discuter du premier sujet, Nathalie Gallant, avocate pénaliste et Jacqueline Herremans, avocate et membre de la commission Euthanasie. Ensuite le coronavirus sera abordé par Yves Coppieters, professeur de santé publique (ULB). Et pour terminer sur le sujet Wokisme, Pascal Delwit, politologue.

Concernant l’euthanasie de Geneviève Lhermitte, le processus avant d’arriver à cette décision est assez long. “On fait intervenir deux psychiatres pour consulter le patient. Ils s’assurent que tous les traitements possibles ont été effectués. Après tout ce long processus, on peut enfin décider d’autoriser l’euthanasie”, explique Jacqueline Herremans.

Ensuite le débat s’est dirigé vers le célèbre virus apparu en 2020, le Covid. Présent sur le plateau de “Il faut qu’on parle”, l’expert Yves Coppieters a fait un bilan de la gestion de la pandémie. “Je pense que la plupart des décisions ont été justifiées par la crise sans précédent du coronavirus. Dans l’inconnue, il fallait protéger la population. Par contre, sur la deuxième partie de la crise, on a maintenu des mesures assez fortes.”

Pour accompagner ce débat Michel Kacenelenbogen a poussé un coup de gueule sur l’arrêt de la culture. Sans elle le monde ne peut pas avancer. “La société ne se relèvera pas s’il n’y a pas de Culture. Sans elle, plus de démocratie. La Culture permet le libre arbitre, de voir le beau dans ce monde et sans lui, on n’imagine aucun futur.”

En conclusion de l’émission, Pascal Dewit a évoqué le wokisme dans la politique belge, notamment pour Bart de Wever. “C’est assez logique que Bart de Wever approche ce sujet-là. Lui qui a fait de l’identité son principal cheval de bataille. D’ailleurs il réfléchit à la société par rapport à ses traditions, des valeurs du passé. Qu’il soit contre le mouvement wokiste est naturel.”