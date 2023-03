Concernant l'explosion des cambriolages, Thierry Belin, secrétaire national du syndicat du personnel de police (SNPS), explique les quelques nouvelles techniques de cambriolages comme cette nouvelle "méthode" pour forcer les serrures en y mettant de l'acide dedans. Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la Dernière Heure / Les Sports, se demande si la police est vraiment équipée ou non pour réagir de la meilleure manière possible face aux cambriolages de plus en plus sophistiqués.

Le deuxième sujet abordé durant l'émission était les chômeurs. Sont-ils d'éternels parasites ou les nouveaux boucs émissaires? Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral FGTB, explique que ça fait longtemps que les chômeurs sont les boucs émissaires et dénonce une "chasse" aux chômeurs et aux malades.

Sur les finances publiques, Jean-Marc Gheraille a son avis sur la récente déclaration d'Herman De Croo: "De Croo me fait bien rire, il va porter plainte pour une infraction qu'il a lui-même commise", déclare-t-il.

L’entièreté de l’émission “Il faut qu’on parle” est à retrouver en vidéo ci-dessus.