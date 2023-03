Lundi dernier, vers 10h30, un bébé de six mois avait été grièvement blessé chez une gardienne d'enfants dans le Brabant flamand. Le bébé est tombé sur une table à langer, cette chute occasionnant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale. La mère d'accueil a indiqué qu'elle tenait l'enfant dans ses bras quand il lui a échappé et est tombé sur la table à langer. "Il n'est donc pas tombé de haut mais l'impact de la chute a été important", a souligné la porte-parole du parquet, Sarah Callewaert. "L'enfant a immédiatement perdu connaissance." Le bébé a été réanimé et emmené à l'hôpital.

Dans la foulée, le parquet de Louvain a ouvert une enquête judiciaire pour coups et blessures volontaire. Selon le médecin légiste, les déclarations de la mère d'accueil étaient incompatibles avec les blessures de la fillette.

En Flandre, le secteur des milieux d'accueil de la petite enfance traverse une période de turbulences alors que plusieurs crèches ont dernièrement été contraintes à la fermeture en raison d'accident grave ou de signalements de maltraitance.

L'année dernière, un bébé de six mois était décédé dans une crèche de Mariakerke, près de Gand, où des problèmes avaient déjà été révélés. Dans la foulée, un audit sur les processus d'inspection et de gestion des lieux d'accueil de la petite enfance en Flandre avait été commandé, lequel a révélé des manquements à divers niveaux.