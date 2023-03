Le Conseil des ministres prolonge le mandat de Sophie Dutordoir à la tête de la SNCB

Le trafic des trains sera interrompu du 1er au 16 avril sur les lignes Tournai-Lille et Tournai-Mouscron

En raison de travaux réalisés par le gestionnaire du réseau ferroviaire à hauteur de Froyennes ainsi qu’entre Froyennes et la frontière française, la circulation des trains sera totalement interrompue les deux premières semaines d’avril entre Tournai et Lille Flandres et entre Tournai et Mouscron.