Le vice-président de la Chambre peste contre le scandale lié aux indemnités de retraite: "Notre institution traverse une crise sans précédent"

Selon deux analyses juridiques demandées par la présidente, Eliane Tillieux (PS), un régime mis en place en 1998 serait contraire à la loi. Vraisemblablement pour contourner la loi Wijninckx qui plafonne le montant des pensions dans la fonction publique, le collège des questeurs de la Chambre a permis que les fonctionnaires dirigeants de celle-ci (greffier, greffier adjoint et directeur de la questure) touchent une indemnité correspondant à la différence entre le plafond Wijninckx et la pension due sans ce plafond.

"Notre institution traverse une crise sans précédent", affirme Kristof Calvo. "C'est préjudiciable à la crédibilité de la démocratie parlementaire, et c'est bien dommage pour les efforts du personnel et des membres", écrit-il vendredi dans une lettre adressée à la présidente.

Le Bureau a déjà décidé de cesser immédiatement le paiement de ces montants supplémentaires. Une analyse est aussi en cours pour voir si les versements antérieurs peuvent être récupérés.

Ce sont des mesures importantes, selon M. Calvo, mais seulement une première étape. "Ma brève expérience au Comité de gouvernance m'apprend que la gestion et la gouvernance de notre institution ont besoin d'une sérieuse révision, ainsi que les statuts, en particulier des fonctions spéciales", ajoute-t-il dans son courrier. "La difficile coopération entre la Chambre et le Sénat pour réaliser des synergies et des économies nécessite également notre attention et des initiatives supplémentaires."