Météo: attention aux plaques de givre dans l'ouest

Les maxima fluctueront entre 4°C sur les sommets ardennais et 10°C en Lorraine belge. Dans le centre, l'IRM attend des températures maximales autour de 7°C. Le vent sera modéré de nord­-est, s'orientant progressivement au nord en soirée. Ce soir, le ciel sera d'abord partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies. Cette nuit, la nébulosité augmentera depuis le nord, le ciel devenant alors très nuageux à couvert avec vers l'aube, un risque de bruine dans le nord. En Ardenne, des brouillards givrants pourront à nouveau se former temporairement, mais le mercure remontera au cours de la nuit. Les minima seront compris entre ­2°C sur le relief ardennais, 2 ou 3°C dans le centre et 6°C en bord de mer. Le vent sera généralement faible de nord à nord­ ouest. A la mer, il sera plutôt modéré de nord. Samedi, le temps sera très nuageux à couvert. De faibles pluies ou bruines seront possibles, voire un peu de neige fondante en Ardenne. Les maxima évolueront entre 3°C en Hautes­ Fagnes et 6 ou 7°C en plaine, sous un vent modéré de nord.