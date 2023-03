Météo: de la neige est attendue ce dimanche

Les maxima se situeront entre 1°C sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7°C dans le centre et l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord­-ouest.

Ce soir et cette nuit, il fera très nuageux avec seulement quelques éclaircies localisées. Ici et là une averse (hivernale) sera encore possible, et au sud du sillon Sambre-et-Meuse, quelques faibles chutes de neige. Les minima s'échelonneront entre ­-3 et 2°C sous un vent faible revenant au secteur sud­-ouest.

Lundi, les nuages seront prédominants avec parfois quelques timides éclaircies ou une averse. En Haute Belgique, quelques averses de neige fondante sont prévues. Les maxima atteindront 2 à 3°C en haute Ardenne et 6 à 7°C sur le centre et l'ouest. Le vent sera faible et plus tard modéré d'ouest­-sud­-ouest, tournant à l'ouest.

Mardi, une zone de précipitations traînera sur le pays. Le ciel sera très nuageux avec en Basse et Moyenne Belgique de la neige fondante, et de la neige en Haute Belgique. Dans l'après­-midi, le temps deviendra progressivement généralement sec en plaine avec quelques éclaircies. Les maxima seront de 2 ou 3°C dans le centre et proches de 0°C en Hautes Fagnes.

Mercredi, le temps deviendra généralement sec avec toutefois encore un peu de neige principalement dans l'extrême sud du pays. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse surtout, des périodes de soleil sont prévues.

Jeudi, les nuages seront prédominants avec plus tard en journée, un risque de quelques précipitations.