Pensions à la Chambre: "Si le système est illégal, il doit être arrêté", estime la N-VA, qui est en faveur d'une commission d'enquête

Le chef de groupe N-VA à la Chambre Peter De Roover n'est pas opposé à la mise sur pied d'une commission d'enquête pour faire la clarté sur les primes de pension des hauts fonctionnaires et anciens présidents de la Chambre, qui ont été "découvertes" récemment par la présidence de la Chambre et posent question au vu de leur potentielle illégalité. Selon lui, la création de ce système de primes s'est faite "sous les radars", a-t-il expliqué dimanche sur le plateau de la VRT dans le cadre de l'émission De Zevende Dag. Une vision qui n'est pas partagée par le président du PTB Raoul Hedebouw, présent sur le même plateau, dont le parti a répété son point de vue: ces primes ont été expressément mises en place pour contourner la loi limitant les pensions de retraite, et les "partis traditionnels" en étaient forcément conscients.