Prolongation du nucléaire : le gouvernement reste ouvert à toutes les options pour éviter le black-out

L’Agence fédérale de contrôle nucléaire a fait savoir que prolonger d’autres réacteurs, tels que Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 était une option qui n’avait pas sa préférence en termes de sûreté nucléaire. Dans la note que le gendarme du nucléaire a adressée au gouvernement, l’AFCN indique qu’il valait mieux miser sur Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs les plus jeunes qui devraient tourner jusqu’en 2035.

À lire aussi

Le comité ministériel restreint (kern) s’est réuni ce lundi matin pour analyser les conclusions de ce rapport portant sur le cadre sécuritaire lié aux questions du parc nucléaire belge.

Selon les explications apportées par le responsable de l’AFCN Frank Hardeman, il ressort que les options se trouvant actuellement sur la table du gouvernement sont possibles à la lumière de la sécurité nucléaire : tant la prolongation de la durée de vie des deux centrales nucléaires les plus récentes que celle des trois centrales nucléaires les plus anciennes.

”Le kern va demander formellement à Engie d’introduire un dossier de sûreté pour la prolongation de Doel 4 et Tihange 3”, précise-t-on au cabinet de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen).

Sur base de ces conclusions, le kern va formellement demander à Engie et Elia de prendre en considération ces deux scénarios, de les étudier techniquement et de lui remettre un rapport analysant ces deux scénarios sous le prisme de la sécurité d’approvisionnement maximale.