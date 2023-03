Des protections hygiéniques gratuites partout en Wallonie

Un an après le lancement à Liège, à Namur et dans le Hainaut d’un projet pilote de distribution de protections gratuites destinées à lutter contre la précarité menstruelle, la ministre de la Santé et des Droits des Femmes Christie Morreale (PS) a décidé d’ajouter le Luxembourg et le Brabant aux régions concernées. Une enveloppe totale de 675 000 euros a été mobilisée pour 2023.

“La précarité menstruelle reste aujourd’hui un tabou et une réalité pour de nombreuses filles et femmes. Pour faire face aux dépenses liées aux menstruations, une femme doit en moyenne dépenser entre 10 et 12 euros par mois, soit un budget d’environ 120 à 144 euros par an. Pour nombre de femmes ou de familles plus fragilisées, cela signifie parfois de choisir entre le besoin de protections hygiéniques et leurs besoins alimentaires, soit deux besoins de première nécessité", explique la ministre; Les personnes les plus concernées sont notamment des étudiantes, des mères à la tête d’une famille monoparentale ou encore des femmes sans domicile fixe, etc.

Cette réalité, couplé au tabou qui entoure les règles, peut impacter leur vie sociale et leur santé. Sur le terrain, des médecins sont témoins d'infections graves causées par la fabrication artisanale de protections hygiéniques avec des chiffons, des journaux ou encore des chaussettes. Par ailleurs, le risque d'exclusion social est bien réel. "Il y a un risque lorsqu'on est amené à s'éloigner de l'école ou du travail en période de menstruation et la honte du manque d'argent", énumère la ministre.

L'an passé, la subvention de 440 000 euros avait permis l'installation de plus de 100 distributeurs à Liège, Namur et dans le Hainaut, permettant aux femmes de se fournir de manière discrète et anonyme. Près d'1,5 millions de protections ont ainsi pu être distribuées.