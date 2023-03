Météo: de la neige fondante ce mardi en Belgique, voici les zones du pays qui seront concernées

Mardi débutera sous un ciel couvert. Gouttes de pluie et flocons de neige se partageront le territoire, les premières se concentrant sur la basse et la moyenne Belgique et les seconds sur la haute Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations se décaleront ensuite vers le sud-est. Les plus intenses toucheront le centre du pays, où elles pourront se transformer en neige fondante au fil des heures. Plus au nord, même si elles deviendront plus faibles, elles pourront là aussi adopter un caractère hivernal avec la baisse des températures.