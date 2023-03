Tristesse et colère chez Delhaize: “J’ai dû quitter la salle du conseil tellement j’étais choquée”

“Delhaize était une société familiale, c’est toujours ce qui a été dit et prôné pendant longtemps, mais aujourd’hui, on n’a plus rien”. Dans une période de crise qui bat son plein, les inquiétudes sont bien présentes. “Lorsque j’ai appris la nouvelle, je n’ai même pas pensé à moi, je pense à tous les collaborateurs, à ceux qui ont des familles, aux prépensionnés, aux gens qui sont là depuis des années qui vont perdre tous leurs avantages après la nouvelle de ce matin”, explique un membre du personnel. La tristesse et la colère se font clairement ressentir. “J’ai dû quitter la salle du conseil tellement j’étais choquée”.

Chez Delhaize, tout le monde est sous le choc, même pour les clients qui viennent y faire leurs courses depuis des années. “Je ne trouve pas les mots, c’est comme s’il n’y avait que l’argent qui compte”, exprime une cliente. Pour d’autres, le problème n’est pas actuel. “Depuis que c’est repris par les Pays-Bas, ça a changé, le magasin n’a plus jamais fonctionné à 100 %. C’est le magasin qui était toujours en perte de vente”, rapporte un client.

Suite à l’annonce, les magasins ferment et les employés se mettent en grève sans espoir de changement mais dans un but de montrer leur mécontentement. “On ne peut tout simplement pas accepter que ces magasins continuent à se faire de l’argent sur notre dos”, conclut un travailleur syndiqué.