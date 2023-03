Des libraires déposent plainte contre la Loterie Nationale pour "concurrence déloyale": "Elle veut récupérer un maximum de clients des librairies"

Primo, le système de rémunération des libraires va changer en 2024 : “La commission fixe à la vente de billets va diminuer alors la commission variable aura des règles de plus en plus contraignantes notamment en matière de visibilité au sein des magasins pour ses produits”, nous explique Walter Agosti. “Il faudra encore faire plus de la retape. Pour certains qui ont investi dans un concept, dans du mobilier, ce ne sera pas possible. De façon générale, les librairies ressembleront plus à des salles de jeux. Ce n’est pas ma conception du métier. Je crois encore en la presse papier.”

Au démarrage du Lotto belge en 1978, la commission fixe était de 7,5 %. “Elle fut ensuite rabotée à plusieurs reprises pour près de la moitié. Aujourd’hui, la Loterie nous dicte quinze conditions pour maximiser la commission variable. Si on répond à toutes, elle peut certes aller à du 9 %. Mais nous perdrons des clients.”

Ah bon ? “La Loterie Nationale, qui multiplie constamment l’offre de jeux de hasard sur les canaux digitaux, met en place un dispositif qui a pour objectif de détourner le joueur des librairies vers son propre site. Elle conditionne la rémunération variable des libraires à un nombre minimum de joueurs qu’ils devraient diriger vers son application numérique. Pour ceux-ci, le contrôle des tickets ne pourrait plus se faire que via leur site et non plus chez les libraires. Le pourcentage de joueurs en librairie à rediriger n’a pas encore été fixé, on présume que ce sera au moins du 20 %. Mais l’objectif de l’opérateur public est d’attirer un maximum de joueurs sur son application et lui proposer des produits uniquement disponibles en digital. Cela fait de nombreuses années que la Loterie Nationale fait tout pour récupérer un maximum de clients des libraires.”

guillement Les jeux Woohoo, sortes de casinos, sont exploités sans la licence pourtant réclamée au secteur privé.

Réaction : Walter Agosti et Vision Presse saisit les tribunaux et attaque la Loterie Nationale ainsi que son administrateur-délégué Jannie Haek au pénal pour les jeux Woohoo disponibles uniquement le site la Loterie, là où, à leur analyse, il y aurait une faille dans laquelle ils peuvent aisément s’engouffrer. “Ces jeux Woohoo, sortes de casinos (Ndlr. Il s’agit de jeux avec mises), sont exploités sans le licence pourtant réclamée au secteur privé, ainsi que l’estime la Commission des Jeux de Hasard dans un avis du 16 novembre 2022. L’objectif de Vision Presse est de mettre un terme rapidement à la stratégie de la Loterie Nationale qui, abusant de son monopole, renforce en permanence une concurrence déloyale en proposant des jeux de hasard disponibles uniquement sur le canal digital lequel doit, désormais, être dopé par les libraires qui sont rémunérés en fonction du nombre de leurs clients qu’ils détourneraient de leur magasin vers le digital.”

La réaction de la Loterie Nationale

"Depuis sa création, la Loterie Nationale a toujours soutenu les librairies", nous explique un porte-parole.

"Cet élément est d’ailleurs clairement repris dans le contrat de gestion conclu entre la Loterie Nationale et l'État belge le 13 septembre 2021.

Lors de la présentation de ces chiffres 2022 en janvier dernier, l’administrateur délégué Jannie Haek a indiqué que les librairies restaient les partenaires privilégiés de la Loterie Nationale et qu'elles généraient 47 % de son chiffre d’affaires total.

La Loterie Nationale tient à préciser que la concertation avec les librairies traditionnelles et leurs représentants concernant sa nouvelle politique de rémunération s’est très bien déroulée.

Par ailleurs, la Loterie Nationale tient à préciser qu’à sa connaissance, elle ne fait l’objet d’aucune plainte pénale.

Concernant son offre de jeux Woohoo, la Loterie Nationale tient une nouvelle fois à préciser qu'il s'agit de jeux de loterie qui relèvent du domaine d'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées et de tirage.

Chaque jeu woohoo répond aux conditions imposées par cet arrêté royal. D'autre part, chaque jeu woohoo est proposé conformément aux dispositions de son contrat de gestion. Par l'intermédiaire du ministre compétent, le gouvernement fédéral exerce un contrôle direct sur ces jeux et donc aussi sur leur qualification. Les jeux woohoo de la Loterie Nationale ont bel et bien une base légale.

Comme la Loterie Nationale l’a indiqué formellement à la Commission des jeux de hasard en réponse à sa note datée du 16 novembre dernier, ladite note ignore totalement le fait que les jeux de hasard proposés par les titulaires d’une licence A+ et B+ n'ont, eux, aucune base légale. En effet, en application de l'article 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, il n'y a toujours pas d'arrêté royal déterminant les jeux que les titulaires d'une licence A+ ou B+ sont autorisés à exploiter.

Cette lacune dans la réglementation des jeux de hasard et l'absence de contrôle font qu'actuellement les titulaires d’une licence A+ et B+ proposent des dizaines de milliers (!) de jeux de hasard en ligne.

Ces derniers profitent également de cette lacune pour proposer des jeux de hasard qui s’appuient même sur des mécanismes de jeu typiques des jeux de loterie. Il est surprenant que cet élément ne soit pas abordé dans la note de la Commission des jeux de hasard.

Dans l'attente d'un arrêté royal précisant les jeux de hasard pouvant être exploités par les titulaires d’une licence A+ et B+, la Commission des jeux de hasard devrait plutôt prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre une telle offre non régulée et effrénée de jeux de hasard en ligne.

La Loterie Nationale propose une soixantaine de jeux Woohoo dans un cadre strict, alors que les titulaires privés d’une licence A+ et B+ proposent des dizaines de milliers de jeux de hasard sans encadrement.

Les jeux Woohoo représentent une infime partie du troisième pilier du chiffre d’affaires de la Loterie, le pilier billets à gratter et jeux Woohoo. Plus de deux tiers du chiffre d’affaires de la loterie proviennent de jeux de loterie traditionnels connus de tous les Belges comme le Lotto et Euromillions qui sont le premier et deuxième piliers.

Par ailleurs, chaque jeu Woohoo est préalablement soumis à une analyse des risques et au Conseil supérieur d’éthique des jeux de loterie et de hasard qui doit rendre un avis favorable. Les jeux de hasard des titulaires de licences privés ne font pas l'objet d'une telle mesure. Les joueurs qui participent aux jeux Woohoo sont protégés par des limites contraignantes, telles que le nombre maximum de jeux par tranches de 24 heures ou un nombre maximum de participations par jour. Les joueurs des titulaires de licence privés ne bénéficient pas de cette protection non plus.

Pour rappel, le modèle de la Loterie Nationale repose sur un principe fort: de nombreux joueurs, des mises raisonnables, un jeu par nature responsable qui s’articule autour d’une offre de jeux emblématiques et d’une grande proximité avec tous les Belges, notamment au travers du soutien aux bonnes causes.

«De nombreux Belges jouent à nos jeux pour un petit montant. Cela leur procure du plaisir et du rêve, cela leur donne une chance de gagner mais cela leur permet aussi d’aider d’innombrables initiatives du secteur social, culturel et scientifique», rappelle l’administrateur délégué de la Loterie Nationale Jannie Haek

La Loterie Nationale est ouverte à tout débat de fond sur la place des jeux de loterie et de hasard dans notre société. C’est d’ailleurs dans le cadre d’une politique de canalisation qu’elle a été créée par le législateur."