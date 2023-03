Nouveaux rythmes scolaires, premier bilan : "Une semaine de congés, ce n'était pas assez!"

À lire aussi

Du côté des enseignants également, les retours sont plutôt positifs. “Pour les enseignants, le changement est clairement positif. Je tombe presque systématiquement malade quand je suis en vacances. Ici, le fait d’avoir deux semaines m’a permis de me reposer”, explique Xavier Toussaint, professeur dans une école secondaire.

Même son de cloche pour Céline, institutrice maternelle à Bruxelles. “Quand on n’a qu’une semaine de vacances, on la passe à travailler. Toute la semaine est utilisée pour la préparation de nouvelles activités, les corrections ou autres. Avec deux semaines, on a le temps de souffler un peu.” Certains enseignants et parents témoignent toutefois d’un redémarrage difficile. “En deux semaines, les enfants ont eu le temps d’oublier un certain nombre de choses. On sent que certains ont aussi du mal à retrouver le rythme.”, concède Céline. "En deux semaines, les enfants ont le temps de se déshabituer de l'école. Le retour est un peu plus compliqué qu'après une interruption plus courte" estime Ludovic, papa d'un garçon de neuf ans.