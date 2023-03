Georges-Louis Bouchez poursuivi en justice par la FGTB: "Je suis un problème majeur pour eux car je remets en cause leur business"

Cette semaine, c’est en justice que le conflit se poursuit. La FGTB et l’Union nationale des mutualités socialistes (UNMS) souhaitent faire condamner Georges-Louis Bouchez à verser 5 001 euros pour les avoir, selon eux, diffamé. Le mardi 22 novembre 2022, le conseiller communal Mons-en-Mieux a comparé “en termes à peine voilés, la FGTB et l’UNMS à des organisations mafieuses, aidées par les élus du Parti socialiste”, indique la citation en justice.

Ce fameux mardi d’automne, le président libéral chargeait en effet avec véhémence la façon dont le Service d’Accueil d’Enfants (SAE) du CPAS de Mons avait été transféré vers l’asbl Enfance Solidaris. Un transfert qui soulevait des conflits d’intérêts et des erreurs juridiques, aux yeux de l’opposition communale.

”Grâce à votre formation politique, [les syndicats et les mutualités] arrivent à être placés partout : gestion paritaire du Forem, gestion paritaire du TEC et maintenant, eh bien on vient également travailler sur des services qui normalement relèvent du CPAS. […] Dans une démocratie, quand on est n’est pas élu et qu’on peut gérer autant de choses, souvent, ce sont des organisations parallèles, des trucs qui sont illégaux par ailleurs… Je ne vais pas utiliser le mot […] mais il y a parfois, dans le sud de l’Italie, des organisations comme ça qui arrivent à gérer toute une série de structures sans avoir aucune légitimité démocratique.”

S’estimant victimes de “diffamation, calomnie et injure”, les représentants de la FGTB et l’UNMS, représentés par Marc Uyttendael, exigent, outre l’indemnisation de 5001 euros, que soit publié le jugement dans les organes de presse ayant fait écho aux propos tenus par M. Bouchez, sans quoi ce dernier devra payer des astreintes.

"Rien n'est constitutif d'une diffamation"

Mais cette action en justice ne semble pas inquiéter outre mesure le Montois. “Rien dans mes propos n’est constitutif d’une diffamation. Ils le savent tellement bien qu’ils ne m’attaquent pas au pénal. Par contre, ça pose trois questions. Ils utilisent des moyens publics ou a minima l’argent de leurs affiliés pour régler des comptes politiquement. Mais je ne vois pas en quoi une mutualité peut utiliser l’argent de la sécurité sociale, l’argent qui doit normalement aider les personnes malades, pour mener une cabale contre un opposant politique.”

Le conseiller communal estime que cela pose question en matière de liberté d’expression et sur “la capacité qu’ont les syndicats et mutualités socialistes à accepter la contradiction”. Par le passé, la FGTB a en effet porté plainte au pénal contre le libéral. La plainte a été laissée sans suite. La SETCa s’est également rendue à un gala de Mons-en-Mieux avec des œufs, des insultes et des fumigènes. “Pour les mutualités, je suis en problème majeur car je remets en cause leur petit business et les avantages dont ils jouissent. La notion démocratique est très relative chez eux. Dès qu’ils ont un problème avec quelqu’un, ils l’attaquent en justice.”

La troisième question porte sur la personnalité juridique des syndicats. “Qui m’attaque ? Moi, quand je veux attaquer le syndicat socialiste, je ne peux pas parce qu’il n’a pas de personnalité juridique. Par contre, ici, il peut mener une action en justice contre ma personne. Alors, soit il a une personnalité juridique, soit il ne l’a pas…”

Le président des libéraux francophones a pris un avocat et prévoit que l’affaire ne se résoudra pas de sitôt.