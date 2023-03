Grève générale ce vendredi 10 mars : SNCB, STIB, Tec, De Lijn, Hôpitaux, Poste... Le point sur les perturbations attendues

Pour soutenir leurs revendications, les syndicats ont mené diverses actions ciblées (dans les prisons, dans les services de secours,…) cette semaine. Le point d’orgue de cette mobilisation sera la grève de ce vendredi 10 mars. Une grève nationale lancée par la CGSP, à laquelle se joindront des militants des syndicats chrétien et libéral (notamment ceux de la SNCB, du Tec et de la Stib), même si ceux-ci n’ont pas formellement appelé à la grève. Michel Meyer, président de la CGSP, souligne qu’il s’agit d’une grève nationale, qui touchera le nord comme le sud du pays, avec toutefois des mobilisations variables selon les régions.

Un train sur trois

Comme souvent en pareil cas, c’est dans les transports en commun que la grève sera la plus visible. La SNCB annonce qu’un service alternatif de trains, reposant sur le personnel disponible, sera d’application du jeudi 9 mars, dès 22h, au vendredi 10 mars. Le service alternatif prévoit la circulation d’un train sur trois : un train IC sur deux, un train S et L sur trois, alors que la plupart des trains P (circulant aux heures de pointe) ne circulent pas. La SNCB ajoute que les perturbations seront variables selon les régions : peu de trains circuleront dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d’Ottignies entre autres n’est pas desservie) et entre Liège et Huy. Mieux vaut s’informer avant de programmer un voyage en train vendredi…

De son côté, le Tec annonce que la circulation des bus sera également perturbée en Wallonie et conseille aux usagers de suivre les informations sur son site. La STIB s’attend, elle aussi, à de fortes perturbations sur son réseau et recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles. En Flandre, De Lijn sera également touchée par la grève. Comme à la SNCB, un service adapté sera mis en place.

Service minimum dans certains hôpitaux

Le mouvement de grève touchera également les écoles, qui resteront néanmoins ouvertes. Ce sont surtout les affilés de la CGSP qui seront en action. La CSC-Enseignement n’a pas déposé de préavis mais les affiliés, notamment ceux qui travaillent dans un établissement officiel avec des collègues affiliés à la CGSP, seront couverts par une indemnité de grève. Le SLFP-Enseignement n’a pas déposé non plus de préavis et laisse le libre choix à ses affiliés de travailler ou non.

Certains hôpitaux seront également impactés par le mouvement de grève. Dans ce cas, un service minimum, comparable au service du dimanche, sera d’application. Les urgences sont dans tous les cas assurées.

La livraison du courrier par les services postaux pourrait également être entravée par la grève, tandis que la mobilisation du personnel des services de secours se poursuit. Il devrait également y avoir des actions à la RTBF et à la VRT, ainsi que dans certaines administrations fédérales, régionales ou locales. “Tous nos secteurs ont déposé un préavis de grève”, résume Michel Meyer. On peut s’attendre à une mobilisation de grande ampleur.