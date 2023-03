“Le 1733 ne répond plus” : Les médecins tirent à boulets rouges sur la réforme de garde médicale

“Ce numéro a pour fonction de trier les patients et de rediriger les urgences vitales vers les services d’urgence, explique Guy Delrée, président de la fédération des associations de généralistes de Wallonie. C’est un vrai gain de qualité et de santé. Le médecin peut se déplacer si nécessaire ou renvoyer le patient vers le médecin traitant. C’est un projet d’autant plus important dans les zones à faible densité de population de médecin généraliste”.

Les médecins dénoncent un manque de concertation

Ce système de garde de médecine générale pour les week-ends et soirs de semaine a démontré toute son utilité, notamment en milieu rural où les généralistes sont moins nombreux. Mais il se voit aujourd’hui menacé par le projet de réforme de financement. Les généralistes tirent la sonnette d’alarme. “Aujourd’hui, ce numéro ne répond plus, ou en tout cas il répond mal. On a des soucis avec le 1733 et ça ne s’arrange pas du tout, on constate même des problèmes aigus qui persistent et deviennent maintenant structurels”, pointe-t-il du doigt.

“On est tous sur les dents depuis la mise en place de cette circulaire"

Dans le viseur du secteur, une circulaire ministérielle qui impose à partir du 1er mars une harmonisation du fonctionnement des postes médicaux de garde. Il est par exemple prévu que les citoyens puissent se rendre dans les postes médicaux sans prise de rendez-vous préalable via le 1733.

La circulaire implique que la transmission vers le poste médical de garde (PMG), des informations reçues lors d’un appel, se fasse par mail dans un langage structuré nommé XML et non plus par téléphone. Elle veut aussi que le PMG dispose d’un agent administratif pour lire les messages dans les 15 minutes de leur réception, accueillir les patients dirigés vers le PMG et organiser les visites.

“C’est irresponsable vis-à-vis des patients””

Problème, pour la fédération des associations de généralistes de Wallonie, les PMG n’ont ni le personnel ni les budgets nécessaires. “Nous avons reçu cette circulaire le 21 novembre dernier sans concertation, et elle demande une nouvelle manière de s’organiser, déplore Guy Delrée. Elle impose des coûts qui ne sont pas financés par l’INAMI, on nous demande de faire des choses sans avoir de moyens supplémentaires, surtout que le délai pour l’appliquer était trop rapide et en pleine épidémie de grippe et de covid”.

D’après les généralistes impliqués, la circulaire met un véritable “coup de canif” dans le projet du 1733. “Nous devons par exemple rendre nos numéros de GSM publics, ce qui est un non-sens pour nous, les gens risquent en effet de perdre l’habitude de composer le 1733. Il n’y aura donc plus de tri et cela pose un gros problème. C’est une coupure du 1773, on ferme les vannes de la santé publique sans se soucier de plan B pour les patients et les médecins, c’est irresponsable pour les patients, qui sont bien souvent vulnérables. Les médecins sont furieux de ne pas être contactés, parfois on envoie des ambulances à la place de médecin, je l’ai encore constaté sur le terrain il y a quelques jours au sein de plusieurs maisons de repos”.

Dans les cabinets, c’est le règne de la débrouille. “On est tous sur les dents depuis la mise en place de cette circulaire, témoigne Yolande Moreno du poste médical de garde de Fléron et Huy. On n’est pas du tout dans cette idée de résoudre la pénurie de médecins, la gestion du 1733 est devenue très compliquée, on doit croiser les doigts tous les jours. À ce stade, ce n’est pas vivable”.