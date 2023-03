L’opération Sky ECC fête ses deux ans : près de 3000 arrestations pour un total de 1125 années d’emprisonnement

À lire aussi

"Le décodage d’un milliard de messages cryptés du service de chat Sky ECC a changé la donne dans la lutte contre le crime organisé”, explique Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, qui a depuis lors fait l’objet de menaces de mort. "Pour la première fois, les enquêteurs ont pu avoir une vue d’ensemble des réseaux criminels et toutes leurs ramifications, allant des dealers de rue aux lanceurs de grenades en passant par les personnes chargées de retirer la drogue de conteneurs, jusqu’aux barons de la drogue qui dirigent pour beaucoup depuis l’étranger."

Le démantèlement des réseaux opérant depuis les quatre coins du monde a permis de révéler des faits de corruption à tous les échelons de la société. "La police et le parquet ont ouvert des dossiers dans lesquels des employés logistiques et administratifs du port, des membres du personnel de sociétés d’armateurs, des agents de surveillance, des importateurs, des propriétaires de hangars dans le port, des avocats, des douaniers, des officiers de police et même un employé du parquet figuraient parmi les suspects", poursuit-il.

Au total, près de 110 millions d’euros ont été saisis. L’arrondissement d’Anvers est de loin en tête du classement avec 351 dossiers impliquant quelque 1 789 suspects. 144 peines prononcées ne sont pas encore définitives en raison des appels interjetés. Actuellement, 282 personnes sont citées à comparaître prochainement devant un tribunal.

"La police et la Justice brident les réseaux criminels à un rythme plus élevé que jamais. Cependant, nous le constatons également au niveau de la population carcérale et du problème de la surpopulation. Donc là aussi, nous fournissons des capacités supplémentaires. La lutte contre le crime organisé durera encore de longues années", conclut Vincent Van Quickenborne.